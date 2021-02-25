Бывший глава Минфина России сравнил биткоин с МММ

Президент банка «ФК Открытие» Михаил Задорнов, а в прошлом министр финансов РФ, выступил с критикой биткоина. По его словам, эта криптовалюта не заслуживает серьезного инвестиционного анализа. Ее можно сравнить с финансовой пирамидой.

«Я как профессиональный финансист вообще исключаю [биткоин] из даже вот какого-то серьезного анализа, восприятия. Был Мавроди и „МММ“, вот для меня биткоин — синоним примерно этой же пирамиды», — заявил он в эфире телеканала «Россия 24».

Задорнов отметил, что биткоин — это актив, которой не имеет никакой реальной потребительской стоимости. Рост курса данной криптовалюты, по его мнению, — «это просто абсолютно такая случайность».

Курс биткоина за последний год вырос на 400%. Свой исторический максимум криптовалюта обновила 21 февраля. Тогда она стоила больше 58 тысяч долларов за монету. После этого курс биткоина стал падать и опустился ниже 45 тысяч долларов. По состоянию на день 25 февраля биткоин на бирже Binance оценивался чуть более, чем в 49 900 долларов.