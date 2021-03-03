Бывший глава МИД Австрии выдвинут в совет директоров «Роснефти»

Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль и бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер выдвинуты в совет директоров «Роснефти». Они появятся там в роли независимых директоров.

В список кандидатов в качестве представителей Российской Федерации выдвинуты действующие члены совета директоров «Роснефти» — вице-премьер РФ Александр Новак, помощник президента РФ Максим Орешкин и глава «Роснефти», заместитель председателя совета директоров Игорь Сечин, сообщило распоряжение правительства РФ, которое цитировал ТАСС.

В качестве независимых директоров помимо них выдвинут исполнительный директор компании Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг, а также председатель правления Marcuard Holding Ханс-Йорг Рудлофф.

Совет директоров «Роснефти» на данный момент включает из 11 персон. В него входят профессор НИУ ВШЭ Олег Вьюгин, бывший глава BP Роберт Дадли, главный исполнительный директор BP Бернард Луни, Александр Новак, Максим Орешкин, Игорь Сечин, представители Qatar Investment Authority Файзал Алсуваиди и Хамад Рашид аль-Моханнади, Маттиас Варниг, Рудлофф Ханс-Йорг, а также Герхард Шредер, являющийся действующим председателем совета директоров компании.

По итогам минувшей недели на лондонской бирже общая капитализация «Роснефти» опередила капитализацию «Газпрома» на $4,6 миллиарда, напомнила «Газета.ру».