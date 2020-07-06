Бывший глава департамента Минобрнауки арестован по делу о хищении
Об этом сообщает РИА «Новости» из зала суда.
«Суд постановил удовлетворить ходатайство следствия», — огласил судья.
Адвокат Попова возражал против удовлетворения ходатайства. Он настаивал на домашнем аресте или просил отпустить под залог в один миллион рублей.
«Как мы понимаем, подозрения вызывают пять контрактов, однако к двум из пяти Попов не имеет никакого отношения, ими занимался другой департамент», — рассказала защита.
Юрист отметил, что по остальным контрактам все акты выполненных работ подписаны, а оказанные услуги внедрены в работу в Минобрнауки. По его словам, не содержится никаких сведений об их фиктивности.
По данным следствия, Попов, занимая должность в ведомстве, заключил ряд госконтрактов с «Центром развития науки». Гендиректором компании на момент совершения преступления была Марина Лукашевич, арестованная накануне.
В результате министерство получило работы, «основанные на открытых источниках, плагиате, учебниках и студенческих рефератах». Эксперты следствия посчитали, что работы не несут научной новизны и не представляют научной ценности.