Бывшего топ-менеджера «Ростелекома» арестовали за взятку

Басманный суд Москвы отправил в СИЗО на два месяца бывшего топ-менеджера «Ростелекома» Андрея Левакова. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере.

«Постановлением Басманного районного суда Москвы удовлетворено ходатайство следствия об избрании в отношении Левакова меры пресечения в виде заключения под стражу на срок до 17 апреля», — сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Подробности дела в суде не уточнили. Левакову предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере. Ему грозит лишение свободы сроком от восьми до 15 лет.

В «Ростелекоме» сообщили, что Леваков не работает в компании с 30 марта 2020 года. Там отметили, что следственные мероприятия по этому делу касаются злоупотреблений в сфере закупок, выявленных в 2020 году, в ходе антикоррупционной работы внутри компании. Компания добавила, что правоохранительным органам предоставляется вся необходимая информация.

Сегодня же задержали заммэра Челябинска по экономическому развитию и инвестициям Олега Извекова. Причины задержания пока не называются. Извеков также работал в «Ростелекоме» с августа 2011 года до ноября 2015 года.