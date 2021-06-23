Бывшая жена Дерипаски продала часть доли в En+ арабскому фонду

Экс-супруга российского предпринимателя Олега Дерипаски Полина Юмашева продала 2,6% акций холдинга EN+ суверенному фонду из Абу-Даби Mubadala. Об этом говорится в открытых данных En+ на Лондонской бирже. Сумма сделки не раскрывается, но доля Юмашевой в компании снизилась до 2,58%.

Исполнительный председатель совета директоров En+ Грегори Баркер подчеркнул, что о сделке уведомили санкционное подразделение Минфина США. Российский холдинг с весны 2018 года находился под санкциями. Его вывели из-под ограничений только в 2019 году в обмен на ограничения в области управления компанией.

О том, что Полина Юмашева имеет долю в En+, стало известно в 2017 году, когда компания только вывела свои ценные бумаги на Лондонскую биржу. Тогда на ее балансе находилось 6,9% акций.

В данный момент у холдинга En+ нет единого контролирующего о акционера. Разные доли распределены между несколькими владельцами.

Полина Юмашева и Олег Дерипаска поженились в 2001 году. У пары есть двое детей. Про их развод стало известно в 2019 году. Тогда же Полина вернула свою девичью фамилию. Ее отец — Валентин Юмашев — бывший глава администрации первого президента России Бориса Ельцина.