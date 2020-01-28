Бургер за 3 рубля. McDonald’s на Пушкинской будет торговать по ценам 1990 года

Компания McDonald’s решила отметить 30-летие открытия своего первого ресторана в СССР аттракционом невиданной щедрости. 31 января заведение на Пушкинской площади в Москве будет предлагать свои фирменные гамбургеры, чизбургеры, картошку фри и другие блюда по ценам 1990 года.

Акция получила название «30 лет Макдоналдс на Пушкинской». В сообщении на сайте компании сказано, что чикенбургеры, чизбургеры и гамбургеры москвичи и гости столицы смогут купить всего за три рубля. В 30 рублей им обойдется целый набор, состоящий из сэндвича и трех дополнений к нему. Посетители смогут выбрать чай, кофе или прохладительный напиток, а также взять вишневый пирожок. К этому им добавят две игрушки «Хеппи Мил».

В 1990 году журнал «Юный Техник» написал, что «Биг Мак» на Пушкинской в Москве продавался за 3 рубля 75 копеек, двойной чизбургер за 3 рубля (обычный стоил 1 рубль 75 копеек). Классический гамбургер можно было купить за 1 рубль 60 копеек, а «Филе-о-фиш» за 3 рубля 25 копеек. Об этом напомнил ТАСС.

В СССР первый ресторан быстрого питания сети McDonald’s был открыт в Москве на улице Большая Бронная. Раньше в этом здании (дом № 29) располагалось кафе «Лира». В первый же день работы отведать бургеров с жареной картошкой удалось 30 тысячам посетителей, однако желающих было намного больше. День открытия 31 января 1990 года стал рекордом для сети McDonald’s. Люди стояли в очереди по нескольку часов.