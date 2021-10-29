Burger King решил отсудить у Дурова право рекламировать свою еду в Telegram

Российский Burger King решил судиться с основателем Telegram Павлом Дуровым из-за запрета на рекламу фастфуда в мессенджере и подал жалобу в ФАС. Об этом заявил директор по маркетингу компании Иван Шестов.

По его словам, если сам Дуров не ест мясо и не пользуется услугами предприятий быстрого питания, — это его личный выбор, но компания считает неправильным и даже неприемлемым то, что он «навязывает свое мнение» всем потребителям.

«Возможно, Павел, чье личное состояние по оценке Forbes оценивается в 17,2 миллиарда долларов, просто забыл, что людям, которые каждый день ездят на работу или просто хотят насладиться вкусной едой в кругу семьи, тоже нужно качественное питание. В любом случае мы вынуждены искать решение этой проблемы в правовом поле», — добавил Шестов.

Теперь в соцсетях компании призывают пользователей распространять их заявление о планах судиться с Дуровым, потому что если у Burger King и других сетей быстрого питания будет реклама, то «сытых и довольных людей» будет больше.

Сообщение о том, что в Telegram впервые появится официальная реклама, Дуров опубликовал в начале этой недели. В правилах рекламной платформы было указано, что информация не должна пропагандировать психоактивные вещества, алкоголь, табачные изделия или фастфуд, включая сети быстрого питания, доставку пиццы и т. д.