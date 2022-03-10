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    10 марта 2022, 20:21

    Burger King оставит российский рынок без корпоративной поддержки

    Burger King приостановит корпоративную поддержку в России

    Александра Ломейко

    Компания Burger King приостановит корпоративную поддержку на российском рынке, сообщило РИА «Новости». Решение коснется в том числе маркетинговых вопросов и цепочек по поставкам.

    Собственных ресторанов у Burger King в России нет, подчеркнули в компании. Все они работают по франшизе.

    О приостановке расходов на маркетинг и инвестиции уже заявили многие западные предприятия. Эксперты считают их позицию временным явлением, которое напрямую связано с антироссийскими санкциями. Продукция таких компаний с российских прилавков не исчезнет, но ее стоимость изменится.

    Последними о временной остановке деятельности в той или иной степени заявили Uniqlo, Carlsberg, Nintendo, Nestle и другие компании.

    Президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства отметил, что ситуация с санкциями не меняется в течение многих лет. Ограничения вводили бы все равно.