Бум продаж квартир в новостройках заметили в Москве и Подмосковье

Настоящий бум продаж жилья в новостройках произошел в Москве и Подмосковье в прошедшем августе. Жители региона купили квартиры на 120 миллиардов рублей.

Таким образом, размер выручки застройщиков оказался на 48% больше, чем за тот же период в прошлом году. Последние данные привел портал «Циан», об этом написала Lenta.ru.

В августе в регионе заключили 13,3 тысячи сделок. Это на 44% больше, чем в предыдущем месяце, но на 17% меньше, чем в целом в течение года. Конкретно в Москве подписали семь тысяч договоров долевого участия (+60% за месяц, + 25% за год). В Подмосковье заключили 6,3 тысячи таких сделок (+30% за месяц,+25% за год).

Риелторы предупредили, что объем активного предложения очень быстро снижается. В начале января на рынке были представлены 94 тысячи апартаментов и квартир, к началу сентября — только 73 тысячи. Такое падение зафиксировано впервые за последние десять лет.

В сложившейся ситуации квадратный метр в пределах «старой» Москвы стоит более 225 тысяч рублей, в Новой Москве — 150 тысяч рублей. Что касается Подмосковья, то за 12 месяцев жилье там подорожало на 20% — до 104,2 тысячи рублей за «квадрат».

Ранее сообщалось, что рынок вторичного жилья в России ожил после спада. Цены на такую недвижимость постепенно стали расти.