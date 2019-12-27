Букмекеры предупредили о возможном закрытии почти всех контор

В классификаторе появился новый вид использования земли — «проведение азартных игр». Если букмекерская контора не переведет в этот статус своей земельной участок, то ее деятельность будет считаться незаконной.

Предполагалось, что регионы до начала следующего года должны обновить все документы землепользования в соответствии с новыми правилами. Однако многие субъекты России не успели это сделать. Это значит, что и букмекеры не смогут поменять свои документы на землю.

Все это грозит закрытием большинства контор 1 января 2020 года. Ассоциация букмекеров предупредила уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова и о массовых увольнениях, сокращении налоговых поступлений и резком росте нелегальной игорной деятельности, написал РБК.

По словам юристов, если регион сам не обновит новые правила землепользования, то деятельность букмекеров будет оставаться законной.

Тем не менее ассоциация опасается резкого сокращения контор из-за изменений в законодательстве, а бизнес-омбудсмен разделяет эти опасения, так как даже если регионы обновят правила землепользования, большинство контор сразу перейдет в разряд правонарушителей, так как они уже ведут свою деятельность.

Арендодатели должны будут расторгнуть договоры с букмекерами и получить новый код для своего участка, а на эту процедуру не все захотят пойти. Поэтому Титов предлагает Минэкономразвития внести поправки в законопроект, которые предполагают регулировать землепользование букмекерских контор только существующим законом «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр…». К тому же владельцы таких участков также должны получить право добавить новый код путем уведомления.