«Будут обратные движения»: экономист оценил укрепление рубля

Российская валюта укрепила позиции по отношению к иностранной валюте. Однако ждать продолжительного роста не стоит, считает руководитель блока инвестпродуктов «Открытие Брокер» Антон Шабанов.

«Я думаю, что данную тенденцию, которую мы сейчас видим очень долго, на горизонте месяца даже не продержится. Разумеется, будут какие-то обратные движения. Не стоит забывать, что на горизонте у нас новогодние праздники, когда наша биржа не работает, при этом на иностранных биржах торги идут», — сказал Шабанов «360».

Рубль продолжил расти Подробнее

Он отметил, что традиционно январь является очень не простым месяцем для российского рубля. Однако сейчас все макроэкономические показатели и фондовый рынок страны говорят о том, что рубль должен был укрепиться. Именно поэтому валюта обновила максимумы.

«В глобальном смысле, пока что, движения для рубля ни в положительную ни в отрицательную сторону не видится. Возможно какие-то небольшие колебания в пределах рубля или полутора, но они всегда будут отыгрываться обратно», — заверил эксперт.

Шабанов также добавил, что пока нет каких-либо фундаментальных факторов для изменения ситуации. При этом они могут появиться в любой момент. В частности в отношении России действуют санкции, которые совсем не помогут укреплению рубля.

Российская валюта начала расти два дня назад. По состоянию на 13 декабря курс доллара составляет 62,38 рублей, а евро — 69,68 рублей.