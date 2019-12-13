«Будут обратные движения»: экономист оценил укрепление рубля
«Я думаю, что данную тенденцию, которую мы сейчас видим очень долго, на горизонте месяца даже не продержится. Разумеется, будут какие-то обратные движения. Не стоит забывать, что на горизонте у нас новогодние праздники, когда наша биржа не работает, при этом на иностранных биржах торги идут», — сказал Шабанов «360».
Рубль продолжил растиПодробнее
Он отметил, что традиционно январь является очень не простым месяцем для российского рубля. Однако сейчас все макроэкономические показатели и фондовый рынок страны говорят о том, что рубль должен был укрепиться. Именно поэтому валюта обновила максимумы.
«В глобальном смысле, пока что, движения для рубля ни в положительную ни в отрицательную сторону не видится. Возможно какие-то небольшие колебания в пределах рубля или полутора, но они всегда будут отыгрываться обратно», — заверил эксперт.
Шабанов также добавил, что пока нет каких-либо фундаментальных факторов для изменения ситуации. При этом они могут появиться в любой момент. В частности в отношении России действуют санкции, которые совсем не помогут укреплению рубля.
Российская валюта начала расти два дня назад. По состоянию на 13 декабря курс доллара составляет 62,38 рублей, а евро — 69,68 рублей.