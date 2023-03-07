Деньги 07 марта 2023, 06:20 Будущие санкции против алмазной отрасли России обсудили в Госдепе США Представители Госдепа и ЕК обсудили с производителями бриллиантов санкции против России freepik

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В США прошла встреча европейских и американских чиновников с представителями алмазной отрасли. Они обсудили будущие санкции против России, сообщила пресс-служба Госдепа.

Координатор санкционной политики США Джеймс О’Брайен вместе с заместителем гендиректора и главным специалистом Еврокомиссии по контролю за соблюдением правил торговли Денисом Редоннетом пообщались с представителями ведущих розничных продавцов бриллиантов, производителей, лабораторий и отраслевых торговых ассоциаций в США и Европе. Они обсудили важность участия алмазной отрасли в будущих ограничительных импортных мерах из недавнего заявления G7.

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«Россия продолжает зарабатывать миллиарды долларов на торговле алмазами, и дискуссия сосредоточилась на наиболее эффективных способах подорвать этот поток доходов», — заявили во внешнеполитическом ведомстве.

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Президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц на последних переговорах 4 марта условились вводить против России неограниченное число санкций. Однако представитель Евросоюза подтвердил журналистам, что несмотря на ограничения, объем российского импорта вернулся к показателям 2020 года, многие товары перевозят через третьи страны.