Будапешт заявил, что «Турецкий поток» не только российский проект»

«Говорить, что газопровод „Турецкий поток“ только в интересах России — это несправедливо, потому что в проекте участвуют и другие страны», — сказал Сийярто.

Так министр прокомментировал высказывания бывшего посла США на Украине Джона Хербста. Тот заявил, что Россия продвигает в Европе свои интересы в области энергетики, которые невыгодны остальным странам.

Глава МИД напомнил, что в проекте участвуют и другие европейские страны — Турция, Болгария, Сербия, Венгрия. И все они, кроме Сербии, входят в НАТО.

«Смотреть на него только как на российский проект — нечестно», — подчеркнул Сийярто.

Он также заявил, что для того чтобы обеспечить себя поставками газа, необходимо вести диалог с Россией. От этого зависит состояние и безопасность стран Центральной Европы.