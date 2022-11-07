Брокерам рекомендовали отменить плату за обслуживание мобилизованных | 360°

07 ноября 2022, 18:22
Брокерам рекомендовали отменить плату за обслуживание мобилизованных
ЦБ рекомендовал участникам рынка бумаг отменить плату за обслуживание мобилизованных
Банк России дал рекомендации брокерам отменить или снизить плату за обслуживание мобилизованных. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.
ЦБ предложил списать или реструктурировать уже начисленные комиссии для призванных в рамках частичной мобилизации россиян.
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«Рекомендации, направленные профучастникам рынка ценных бумаг, также касаются инвесторов, которые торговали с плечом и не смогли вовремя вернуть взятые у брокера деньги и активы в связи с мобилизацией», — добавили в Банке России.
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Регулятор посчитал, что нет необходимости взимать комиссии за перенос непокрытой позиции: надо стремиться реструктурировать задолженность, а не проводить взыскание имущества для ее погашения.
За такой поддержкой клиенты должны иметь возможность обратиться до конца 2023 года. Ее окажут в период мобилизации, к этому сроку прибавляется месяц.
В сообщении ЦБ указано, что профучастникам рынка ценных бумаг также рекомендуется объяснить клиентам, как действовать в случае мобилизации, чтобы минимизировать возможные убытки.
Ранее допуск иностранных цифровых финансовых активов на российский рынок предложили отрегулировать.
Банки
Частичная мобилизация в РФ
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