Брокерам рекомендовали отменить плату за обслуживание мобилизованных | 360°

Деньги 07 ноября 2022, 18:22 Брокерам рекомендовали отменить плату за обслуживание мобилизованных ЦБ рекомендовал участникам рынка бумаг отменить плату за обслуживание мобилизованных РИА "Новости"

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Банк России дал рекомендации брокерам отменить или снизить плату за обслуживание мобилизованных. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

ЦБ предложил списать или реструктурировать уже начисленные комиссии для призванных в рамках частичной мобилизации россиян.

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«Рекомендации, направленные профучастникам рынка ценных бумаг, также касаются инвесторов, которые торговали с плечом и не смогли вовремя вернуть взятые у брокера деньги и активы в связи с мобилизацией», — добавили в Банке России.

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Регулятор посчитал, что нет необходимости взимать комиссии за перенос непокрытой позиции: надо стремиться реструктурировать задолженность, а не проводить взыскание имущества для ее погашения.

За такой поддержкой клиенты должны иметь возможность обратиться до конца 2023 года. Ее окажут в период мобилизации, к этому сроку прибавляется месяц.

В сообщении ЦБ указано, что профучастникам рынка ценных бумаг также рекомендуется объяснить клиентам, как действовать в случае мобилизации, чтобы минимизировать возможные убытки.

Ранее допуск иностранных цифровых финансовых активов на российский рынок предложили отрегулировать.