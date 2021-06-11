Брокер дал совет по инвестициям в драгметаллы

Персональный брокер АО ИФК «Солид» Алмаз Марданшин рассказал, что стоимость драгметаллов продолжает расти. Он считает это хорошим способом защиты капитала. Об этом сообщило ИА Nation News.

Он пояснил, что стоимость металлов вряд ли когда-то будет нулевой, поэтому вряд ли возможно потерять все деньги. Эксперт отметил, что есть смысл покупать золото на 10-15% всех денег, не больше. Потому что драгметаллы не генерируют денежный поток.

«С их помощью вы можете переждать волатильность на рынках и защититься от инфляции», — заключил Марданшин.