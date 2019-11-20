Британский ЗОЖ-стартап заявил о своей ликвидации

Стартап заявил о добровольной ликвидации 10 октября 2019 года.

StepJockey зарегистрировали в Лондоне летом 2013 года. Стартап пропагандировал здоровый образ жизни среди работников офиса — с помощью мобильного приложения он мотивировал клерков подниматься по лестнице вместо лифта.

О причине ликвидации прямо не говорится, но, согласно документам, у StepJockey вырос немалый долг, а последние годы компания терпела убытки. К моменту закрытия у стартапа осталось £633 288 долга перед кредиторами. Чистый убыток к июлю 2018 года — £1,3 миллиона. По данным издания, у компании есть активы на £12 857, и за счет них можно погасить требования кредиторов первой очереди. Но только одна задолженность по зарплатам сотрудникам (в штате восемь человек) составляет £17 741.

Также известно, что соинвестором этого стартапа является соратник Алексея Навального, исполнительный директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК)* Владимир Ашурков.

* Фонд борьбы с коррупцией внесен в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019.