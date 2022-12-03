Деньги 03 декабря 2022, 00:31 Британские СМИ предупредили о скачке цен на нефть из-за западного «потолка» Журнал The Economist предупредил о скачке цен на нефть из-за потолка цен РИА «Новости»

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В случае введения Евросоюзом эмбарго на импорт нефти из России морским путем и установки ценового потолка, международный рынок может столкнуться с дефицитом сырья и повышением котировок, написал The Economist.

С начала спецоперации ВС РФ на Украине Запад пытается сократить нефтегазовые доходы России. Однако любые предлагаемые меры могут повлиять на ситуацию с энергоресурсами в мире, это также коснется западных стран.

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«Если российская нефть не поступит на рынок, мировые цены на нефть могут резко возрасти, что ударит по западным потребителям», — отметили британские журналисты.

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В США полагают, что можно поставить предельную планку ниже рынка, но выше себестоимости нефти. При этом весь план Запада будет малоэффективным.

Реализовать инициативу с потолком цен гораздо сложнее из-за позиции Китая, Индии и Индонезии. Эти государства не хотят присоединяться к санкциям против России, наоборот, рассчитывают на перенаправление потоков нефтепродуктов на азиатский рынок.

«Истинная расстановка сил на нефтяных рынках станет очевидной после 5 декабря. Возможен резкий скачок цен», — подытожило издание.

Ранее Еврокомиссия предложила установить «потолок» цен на российскую нефть в 60 долларов за баррель.