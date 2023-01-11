Деньги 11 января 2023, 04:44 Бренду Puma предсказали возвращение на российский рынок «Известия»: бренд Puma может летом вернуться в Россию Unsplash

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Будущим летом магазины под брендом Puma могут сновать открыть в России, сообщили «Известиям» два источника на рынке недвижимости. Речь идет о торговых центрах в Москве.

«Пума рус» принадлежит двум собственникам из Австрии и ФРГ. На данный момент нет точной информации об их планах, не исключено, что они продадут бизнес российскому инвестору. Так решила вопрос компания Reebook. Сейчас ее владельцем стала турецкая Flo.

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В Puma отметили, что деятельность на территории России была приостановлена еще в марте. Возобновлять продажу в компании не планируют. При этом бренд несет огромные финансовые потери, что может подтолкнуть к возвращению в РФ.

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В октябре 2022 года компания Ford продала свою долю в совместном предприятии с «Соллерсом» и покинула российский рынок. Вместе с тем американский концерн оставил за собой право выкупить акции в течение следующих пяти лет в случае стабилизации международного автомобильного рынка.