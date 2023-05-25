Деньги 25 мая 2023, 09:06 Братья-миллиардеры из США отсудили 25 млн долларов за птицефабрику в России Дэвид и Саймон Рубен выиграли в суде Нью-Йорка 25 млн долларов долга за птицефабрику в РФ РИА «Новости»

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Суд Нью-Йорка обязал бизнесмена Эллиота Данилоффа вернуть братьям Дэвиду и Саймону Рубен 25 миллионов долларов, которые они вложили в птицеводческий комплекс на территории России. Агентство Bloomberg рассказало о разбирательстве.

Братья, чье состояние оценили в 13,6 миллиарда долларов, одолжили деньги на развитие птицеводческого и зернового комплекса United Meat Group в России. В суде Дэвид и Саймон Рубен заявили, что дали ссуду, замаскированную под вложение в фонд, чтобы владелец бизнеса Эллиот Данилофф — уроженец Нальчика Илья Данилов — получил больше денег в банках. Ответчик заявил, что они инвестировали 25 миллионов долларов без гарантии возврата.

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Разбирательство длилось восемь лет. В 2015 и 2026 годах бизнесмен вернул миллиардерам 6,5 миллиона долларов, поэтому суд в Нью-Йорке обязал его выплатить оставшуюся часть суммы и проценты.

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