Брать ипотеку или нет: экономисты разъяснили выгоду и потери от кредита на жилье

Жилье, которое жители России покупают в ипотеку, уже через несколько лет будет стоить значительно дороже, а платежи по кредитам начнут занимать все меньше расходов. Такое мнение в беседе с URA.RU выразил президент Центра экономики инфраструктуры Владимир Косой.

«Де-факто, за счет относительно невысоких процентов привлечения средств, человек может купить жилье, которое через несколько лет может стоить существенно дороже, чем была средняя цена покупки. Плюс происходит некоторое обесценивание денег, соответственно, доля расходов на ипотеку обычно снижается», — сказал Владимир Косой.

Другой эксперт, экономист и финансовый аналитик Виталий Калугин не согласен с этим мнением. Он обратил внимание на то, что даже при условии льготной ипотеки человеку придется выплатить в два с половиной раза больше стоимости жилья, если кредит взят на 20 лет. По его мнению, ипотека в любом случае просто не может быть выгодной. По его словам, такой кредит может нести выгоду при растущей экономике, а этого в ближайшие 15 лет в России не предвидится.

В 2021 году ипотечные ставки могут достигнуть 9% на фоне роста ключевой ставки Центробанка. Некоторые эксперты считают, что этот прогноз слишком слабый и ставки по кредитам вырастут еще больше.