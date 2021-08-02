Бородина и Бледанс заявили, что рады выплатам от государства на детей

Сборы в школу — трудоемкий процесс, волнующий всех родителей. Российские власти выплатят семьям с детьми школьного возраста 10 тысяч рублей на ребенка. Получить эти средства можно начиная с 2 августа 2021 года. Ведущая Ксения Бородина и актриса Эвелина Бледанс оценили нововведение. Об этом они сообщили в беседе с Teleprogramma.pro.

Ксения Бородина рассказала, что собрать ребенка в школу — нервный и дорогостоящий процесс. Она отметила, что подобные меры станут хорошей поддержкой для молодых родителей.

«Вспоминаю себя в детстве, какой привередливой я была. И понимаю, как же тяжело было моим родителям мне угодить! Честно скажу, сегодня мне как маме приходится попроще. Плюс, всегда знаю, что под боком всегда будет подстраховка в виде 10 тысяч, которые сегодня выделяются на каждого школьника», — рассказала телеведущая.

Эвелина Бледанс отметила, что хотела бы получить выплаты на сына-третьеклассника Сему. Однако не знает, как правильно оформлять заявление на них. По ее словам, не стоит стесняться и отказываться от государственных средств.

«Обычно я стараюсь все делать сама и не прошу у государства помощи. Но если разобраться, почему бы и нет? Это же здорово, что придумали и решили поддержать родителей», — заявила знаменитость.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате семьям с детьми по 10 тысяч рублей перед школой. На выплату могут претендовать родители, у которых есть дети возрастом от шести до 18 лет. Деньги можно получить с августа по декабрь этого года.