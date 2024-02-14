Деньги 14 февраля 2024, 19:01 Борисов объяснил, почему «волшебный пендель» не поможет создать аналог SpaceX в России Борисов объяснил сложности с частным инвестированием в космической отрасли IMAGO / Scott Schilke / Global Look Press

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Частные компании не будут инвестировать в космические услуги, пока не появится рынок. При этом «волшебный пендель» со стороны государства не поможет создать российский аналог SpaceX. Такое мнение высказал глава Роскосмоса Юрий Борисов. Его процитировало РИА «Новости».

«Пока не созданы реальные рыночные ситуации и инвестор не увидит прямой выгоды, можно хоть пендель давать, он туда не пойдет», — пояснил глава государственной корпорации.

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Сейчас в России есть восемь компаний, которые готовы создавать спутники при гарантии выкупа. В их числе «Ситроникс», «Барл», «Бюро 1440», отметил Борисов.

Однако в России нет второго Илона Маска, подчеркнул он.

Ранее российский космонавт Олег Коненко установил мировой рекорд по продолжительности пребывания в космосе. За пять полетов на орбиту он пробыл в космосе 878 суток 11 часов 29 минут 48 секунд.