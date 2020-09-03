Борьбу с коронавирусом в Москве оценили в 300 млрд руб

Порядка 300 миллиардов рублей было направлено из бюджета Москвы на меры по борьбе с коронавирусом. Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Мы видим на сегодняшний день выпадающие доходы (бюджета Москвы от последствий пандемии — прим. ред.) до полутриллиона рублей только в этом году. Плюс около 300 млрд рублей нам стоили дополнительные затраты на борьбу с ковидом», — сказал Ефимов в ходе Столыпинского форума. Его слова цитирует «Интерфакс».

Эти средства, по словам заммэра, были направлены на закупку расходных материалов, лекарств, а также на дооборудование поликлиник и больниц. Ефимов объяснил, что, по сути, простые больницы были переоборудованы в инфекционные, «а это не самая простая задача».

В ближайшее время в России начнется вакцинация от коронавируса препаратом «Спутник V». Уже есть список тех, кто сможет сделать прививку первым. В него вошли медики, учителя, полицейские, работники общественного транспорта, и сотрудники организаций, чья работа предполагает контакты с большим количеством людей. Также приоритет при вакцинации имеют призывники и студенты.