Большинству россиян не хватило сбережений на пандемию

Около половины россиян не имели или практически не имели сбережений к началу пандемии коронавируса. Еще почти треть сказали, что их накоплений оказалось недостаточно.

Согласно опросу аналитического центра НАФИ, с которым ознакомился РБК, не было сбережений у 45% россиян, у 29% их оказалось недостаточно. Только 26% опрошенных сказали, что сформировали достаточную подушку безопасности, чтобы пережить изоляцию в условиях потери всех источников дохода. При этом с финансовыми трудностями столкнулись 46% участников опроса.

Аналитики отметили, что еще в феврале «едва сводили концы с концами» только 6% россиян. В апреле, во время пандемии коронавируса, число жителей России, которые так характеризовали свое положение, выросло до 11%.

28% опрошенных сказали, что на продукты денег хватает, но покупать одежду уже затруднительно. 36% могут покупать еду и одежду, но с трудом могут позволить себе приобрести холодильник или телевизор. Тех, кто может купить себе все это, но испытывает сложности с покупкой машины, — 19%.

В НАФИ сделали вывод, что ситуация с коронавирусом заставила потребителей переоценить жизненные приоритеты. Аналитики считают, что теперь главными ценностями станут здоровье, семья и цифровые технологии. Демонстративное потребление должно снизиться.

Опрос проводился в 46 регионах и в 152 населенных пунктах России. В нем приняли участие две тысячи человек.