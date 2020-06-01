Большинству регионов России придется урезать расходы в 2020 году

Большей половине регионов России в 2020 году придется либо урезать объем расходов, либо же залезть в долги.

Это следует из отчета рейтингового агентства АКРА, которое посвящено прочности бюджетов субъектов, пишет газета «Известия».

Регионы (без учета Москвы), по оценкам аналитиков, накопили подушку безопасности в 0,8 триллиона рублей. Это позволит наиболее благополучным из них преодолеть экономические сложности без экстренных мер. Сравнительно спокойно пройти кризис смогут 28 субъектов, полагают в АКРА.

В первую пятерку регионов по «уровню прочности» — соотношению запасов и ежемесячных трат — вошли Тюменская область (584%), Ямало-Ненецкий АО (534%), Ханты-Мансийский АО — Югра (320%), Тверская область (293%). При этом, как подчеркивают аналитики, столица в рейтинге стоит особняком (475%).

В АКРА полагают, что в остальных 58 субъектах вряд ли смогут обойтись без секвестра бюджета либо наращивания долга. Их резервы — менее 75% от трат за месяц, отмечается в материале.

Примерно 500 миллиардов рублей потратят из бюджета на борьбу с коронавирусом в России. Эта сумма будет направлена на «программу модернизации первичной медико-санитарной помощи». В нее войдут инвестиционные вложения, перепрофилирование, решение вопросов по заработной плате и другие важные меры.