Большинство россиян заявили, что ждут индексацию всех пенсий

Большая часть россиян в рамках социального опроса заявила, что ждет, когда правительство РФ примет решение об индексации всех пенсий, написал «ФедералПресс».

«37% россиян ответили, что ждут от кабмина индексации всех пенсий, 27% — уменьшения налогов, а 14% хотели бы получить льготы на детей старше 7 лет», — уточняется в результатах опроса.

Также 12% участников эксперимента признались, что ждут увеличения МРОТ. При этом 6% хотят, чтобы вырос материнский капитал.

Ранее замглавы социального комитета Совета Федерации Елена Бибикова рассказала, что право выйти на пенсию по старости досрочно есть у граждан нашей страны, воспитавших детей-инвалидов до восьмилетнего возраста. Такая возможность предусмотрена для одного из родителей.

«При этом у женщины должно быть не менее 15 лет стажа, у мужчины — не менее 20 лет», — отметила она.

Также досрочный выход на пенсию возможен для тех россиян, которые в предпенсионном возрасте потеряли работу из-за сокращения штата или ликвидации предприятия. Возможность раньше выйти на пенсию есть у женщин со страховым стажем 20 лет, для мужчин — 25 лет. За время работ они должны накопить 21 пенсионный балл и более.