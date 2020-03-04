Большинство россиян отдают за ипотеку больше половины зарплаты

ПДН — это соотношение платежей по всем кредитам и займам человека (включая и тот, за которым он сейчас пришел) к его ежемесячным доходам.

По статистике 2019 года, самый большой ПДН у граждан с доходом до 30 тысяч рублей — они отдают 86% дохода на уплату ипотеки. У тех граждан, чей заработок находится в промежутке от 30 до 50 тысяч рублей, ПДН равен примерно 58,4%, а у получающих 50–70 тысяч рублей он составляет 45,5%.

При этом средний ПДН россиян с доходом до 70 тысяч рублей — 63,3%. Из статистики Объединенного кредитного бюро (ОКБ) следует, что граждане именно с такими заработками чаще всего берут жилищный кредит.

Представители Центробанка рассказали, что в прошлом году 81,9% граждан, которые взяли ссуду на квартиру, получали зарплату до 75 тысяч рублей, говорится в материале. Средний платеж этих заемщиков составил чуть меньше половины от их дохода.

Банки анализируют доход клиента в том числе за счет его созаемщиков, которые указаны в договоре. Это позволяет не допустить просрочку по платежам. Граждане, внесшие низкий первоначальный взнос с большим размером кредита, по которому будут высокие ежемесячные выплаты, имеют гораздо более высокие риски.

К марафону по снижению ипотечных ставок в первый месяц весны 2020 года подключились еще три российских банка. Накануне проценты по кредитам на жилье понизил банк «Санкт-Петербург».