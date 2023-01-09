09 января 2023, 08:36
Большинство иностранных компаний остались в России — Володин
Председатель Госдумы Володин: 75,9% иностранных компаний остались в России
В России остались 75,9% иностранных компаний, остальные потерпели убытки. Российские производители заполнили освободившиеся ниши, выпуск одежды и лекарств показал рост. Об этом в своем Telegram-канале написал председатель Госдумы Вячеслав Володин.
«75,9% иностранных компаний осталось в России. <…> Они верят в перспективы развития экономики страны, их устраивает деловой климат», — написал он.
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Вячеслав Володин добавил, что ушедшие с российского рынка компании понесли миллиардные издержки. Отечественные же предприятия нарастили объемы производства и начали заполнять освободившиеся ниши, например, производство одежды увеличилось на 42%, а лекарств — на 15%. Спикер Госдумы назвал важной ориентацию бизнеса на национальную экономику, чтобы заработанные им деньги оставались в стране и шли на ее развитие.
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Он напомнил о законах, которые уже рассмотрели или предстоит принять. Например, в прошлом году в России запретили выдавать иностранным компаниям лицензии на разработку недр, месторождений нефти и газа, а также участвовать в концессиях из транспортной отрасли. В первом чтении рассмотрели законопроект об аналогичном ограничении в сфере ЖКХ. Вячеслав Володин назвал это приоритетом в работе Госдумы.
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