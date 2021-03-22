Названы регионы с самыми большими зарплатами

Сахалинские нефтяники получают самую высокую зарплату в России. Этим специалистам в среднем платят порядка 380 тысяч рублей в месяц. При этом самая большая отраслевая зарплата выплачивается в Мордовии.

Лидером по уровню заплата в России стали нефтяники на Сахалине, получающие около 380 тысяч рублей. Такой показатель в двое больше по сравнению в самой доходной отраслью в Москве. Кроме того, высокую зарплату получают финансисты в столице и представители добывающей отрасли на Ямале, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на своей исследование.

Самая высокая отраслевая зарплата оказалась в машиностроении. Такие работники в Мордовии получают в 10 меньше, чем сахалинские нефтяники. Наибольшие суммы следует искать в сфере финансовых услуг, интеллектуального труда и добывающей промышленности.

На второй строчке по уровню отраслевых зарплат находится Москва. В финансовой сфере специалисты получают 187 тысяч рублей в месяц. Кроме того, высокие зарплаты наблюдаются в IT-сфере и оптовой торговле. Речь идет о сумме 179 тысяч рублей и 154 тысячи рублей соответственно. Замыкает тройку лидеров Ямало-Ненецкий автономный округ. Там добыча газа и нефти приносит 170 тысяч рублей.