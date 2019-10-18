Больше тысячи рабочих мест создадут в индустриальном парке Черноголовки
Сейчас уже определилась управляющая компания парка. Помимо этого, идут переговоры с потенциальными резидентами площадки.
По словам заместителя председателя правительства Московской области Вадима Хромова, уже в 2021 году сдадут в эксплуатацию первый объект парка. Его площадь будет равна 3,5 тысячи квадратных метров. Там смогут расположиться малые предприятия.
«Общий объем инвестиций в создание инфраструктуры и объектов для резидентов парка составит порядка одного миллиарда рублей, и будет создано более 1000 рабочих мест», — уточнил Вадим Хромов.
Он добавил, что в индустриальном парке будут работать предприятия по производству полиграфической продукции, энергосберегающих ламп, а также наукоемкое высокотехнологичное производство средств и систем автоматизации для различных отраслей.