Больше тысячи рабочих мест создадут в индустриальном парке Черноголовки

Частный индустриальный парк появится в Черноголовке. Для его строительства предоставили участок площадью порядка 15 гектаров. Создание промышленной территории позволит создать свыше одной тысячи рабочих мест.

Сейчас уже определилась управляющая компания парка. Помимо этого, идут переговоры с потенциальными резидентами площадки.

По словам заместителя председателя правительства Московской области Вадима Хромова, уже в 2021 году сдадут в эксплуатацию первый объект парка. Его площадь будет равна 3,5 тысячи квадратных метров. Там смогут расположиться малые предприятия.

«Общий объем инвестиций в создание инфраструктуры и объектов для резидентов парка составит порядка одного миллиарда рублей, и будет создано более 1000 рабочих мест», — уточнил Вадим Хромов.

Он добавил, что в индустриальном парке будут работать предприятия по производству полиграфической продукции, энергосберегающих ламп, а также наукоемкое высокотехнологичное производство средств и систем автоматизации для различных отраслей.