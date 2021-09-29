Больше половины россиян признались в экономии на одежде и обуви

Более половины россиян за последний год начали экономить на покупке одежды и обуви. На втором месте среди трат, от которых стараются отказаться ради экономии, оказались походы в кафе и развлечения. Третье место досталось поездкам на такси и доставке готовой еды.

Исследование провели эксперты сервиса «Работа.ру». По итогам опроса оказалось, что больше всего респондентов (58%) готово отказаться от покупки новой одежды и обуви, сообщил РБК.

Почти столько же (53%) опрошенных рассказали, что экономят деньги, отказываясь от походов в кафе, реже ходят в кино и в другие места развлечений. Вычеркнуть из своих расходов поездки на такси и доставку готовых блюд готовы 33% участников опроса. Многие ради экономии перестали ходить в фитнес-клубы, заниматься на платных курсах, пользоваться услугами клининга.

Чаще всего респонденты (44%) не откладывают сэкономленные деньги, а тратят их на необходимые расходы сейчас, делать накопления получается только у 24%, у 16% эти средства уходят на оплату кредитов. Меньше 15% опрошенных копят деньги, чтобы потратить на путешествия, обучение или крупные покупки, около 4% респондентов откладывают эти деньги на пенсию.