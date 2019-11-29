В «Роскосмосе» посчитали, что Рогозин заслуживает получать больше главы NASA

Оказалось, что причина заключается в доступе к секретной информации.

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По словам Мельникова, «Роскосмос», в отличии от NASA, занимающейся только гражданской тематикой, специализируется и на боевой ракетной технике.

«Все руководители госкорпорации — секретоносители, на них накладывается особое ограничение по контактам, по выездам за рубеж. От них зависит стратегический ядерный потенциал», — пояснил он, добавив, что зарплата Брайденстайна «не совсем окончательная».

При этом, по его словам, зарплата у американцев, занимающихся боевой ядерной тематикой, «в 10-20 раз больше», чем в «Роскосмосе».

Ранее сообщалось, Рогозин задекларировал доход за 2018 год в 29,5 миллиона рублей (примерно более 460 тысяч долларов), тогда как максимальная зарплата руководителей NASA составляет 250 тысяч долларов в год.