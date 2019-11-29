  • В «Роскосмосе» посчитали, что Рогозин заслуживает получать больше главы NASA

    29 ноября 2019, 00:11

    Александра Каширина

    В «Роскосмосе» объяснили, почему глава компании Дмитрий Рогозин достоин большей зарплаты, чем его коллега из NASA Джеймс Брайденстайн. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на руководителя службы внутреннего аудита госкорпорации Артема Мельникова.

    Оказалось, что причина заключается в доступе к секретной информации.

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    По словам Мельникова, «Роскосмос», в отличии от NASA, занимающейся только гражданской тематикой, специализируется и на боевой ракетной технике.

    «Все руководители госкорпорации — секретоносители, на них накладывается особое ограничение по контактам, по выездам за рубеж. От них зависит стратегический ядерный потенциал», — пояснил он, добавив, что зарплата Брайденстайна «не совсем окончательная».

    При этом, по его словам, зарплата у американцев, занимающихся боевой ядерной тематикой, «в 10-20 раз больше», чем в «Роскосмосе».

    Ранее сообщалось, Рогозин задекларировал доход за 2018 год в 29,5 миллиона рублей (примерно более 460 тысяч долларов), тогда как максимальная зарплата руководителей NASA составляет 250 тысяч долларов в год.