Больше, чем просто магазин. «Пятерочка» отпраздновала юбилей

В Москве открылась пятнадцатитысячная «Пятерочка». Новый дизайн, удобная навигация, трехэтажные стеллажи для овощей и, конечно, только самые свежие продукты. Теперь в магазине можно выпить кофе, апельсиновый сок и зарядить телефон. Половину торгового зала занимают овощи и фрукты. Для детей построили игровую зону. Изменился и ассортимент: его расширили с учётом требований жителей большого города. Теперь на полках много готовой еды.

Без яркого логотипа на кассах вы, наверняка, не сразу узнали бы этот магазин. Новое оформление, светящиеся вывески, широкие ряды и отличный ассортимент — такой «Пятерочку» еще не видели. Пятнадцатитысячный магазин открылся в Москве. И теперь это не просто место, где можно купить продукты.

«В этом магазине мы сделали акцент на несколько вещей. Прежде всего, это качество, свежесть товаров, удобство в использовании магазина, низкие цены, забота о сообществе. Плюс технологичность и забота о нашем покупателе, и качество обслуживания», — сказал Сергей Гончаров, генеральный директор торговой сети «Пятерочка».

Перемены чувствуешь, как только заходишь в магазин. Перед тем, как наполнить корзину, можно взять кофе или свежевыжатый апельсиновый сок - так совершать покупки гораздо приятнее. Долго искать нужный отдел гостям не придется, разработчики новой концепции позаботились об удобной навигации.

Источник фото: телеканал «360»

И еще новая «Пятерочка» поддерживает тренд на экологичность. Во-первых, покупательские корзины изготовлены из переработанного пластика. Во-вторых, вместо пакета можно взять тканевый мешочек. В-третьих, ценники теперь электронные, а это значит - расход бумаги гораздо меньше.

Из перерабатываемого пластика и эти плафоны над стеллажами со свежей выпечкой — ее, между прочим, раньше не было. Выбрать есть из чего — в линейке хлебобулочных изделий целых 50 позиций. Можно перекусить за столиком прямо в магазине и зарядить телефон. А ребенку, кстати будет, интересно в игровой зоне.

«Здесь много сделано фокуса на продукцию, готовую к употреблению. Мы видим изменения покупательского поведения в сторону смещения к готовой еде. У людей становится меньше времени, они хотят его тратить на другие вещи», — сказал Сергей Гончаров, генеральный директор торговой сети «Пятерочка».

Полки магазина теперь освящает мягкий свет, в дизайне использовали только теплую цветовую гамму. Появилась сезонная зона — ее ассортимент обновляется раз в две недели, например, сейчас ее полки заполнены новогодними украшениями, подарками и игрушками. Основной акцент — свежие продукты, овощи, фрукты и товары с коротким сроком годности занимают больше половины зала. Единственное, что здесь осталось прежним — низкие цены.