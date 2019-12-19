    19 декабря 2019, 20:18

    Больше, чем просто магазин. «Пятерочка» отпраздновала юбилей

    Елена Глущенкова, Ирина Журавлева

    В Москве открылась пятнадцатитысячная «Пятерочка». Новый дизайн, удобная навигация, трехэтажные стеллажи для овощей и, конечно, только самые свежие продукты. Теперь в магазине можно выпить кофе, апельсиновый сок и зарядить телефон. Половину торгового зала занимают овощи и фрукты. Для детей построили игровую зону. Изменился и ассортимент: его расширили с учётом требований жителей большого города. Теперь на полках много готовой еды.
    Больше, чем просто магазин. «Пятерочка» отпраздновала юбилей

    Без яркого логотипа на кассах вы, наверняка, не сразу узнали бы этот магазин. Новое оформление, светящиеся вывески, широкие ряды и отличный ассортимент — такой «Пятерочку» еще не видели. Пятнадцатитысячный магазин открылся в Москве. И теперь это не просто место, где можно купить продукты.

    «В этом магазине мы сделали акцент на несколько вещей. Прежде всего, это качество, свежесть товаров, удобство в использовании магазина, низкие цены, забота о сообществе. Плюс технологичность и забота о нашем покупателе, и качество обслуживания», — сказал Сергей Гончаров, генеральный директор торговой сети «Пятерочка».

    Перемены чувствуешь, как только заходишь в магазин. Перед тем, как наполнить корзину, можно взять кофе или свежевыжатый апельсиновый сок - так совершать покупки гораздо приятнее. Долго искать нужный отдел гостям не придется, разработчики новой концепции позаботились об удобной навигации.

    Больше, чем просто магазин. «Пятерочка» отпраздновала юбилей | Изображение 1
    Источник фото: телеканал «360»

    И еще новая «Пятерочка» поддерживает тренд на экологичность. Во-первых, покупательские корзины изготовлены из переработанного пластика. Во-вторых, вместо пакета можно взять тканевый мешочек. В-третьих, ценники теперь электронные, а это значит - расход бумаги гораздо меньше.

    Из перерабатываемого пластика и эти плафоны над стеллажами со свежей выпечкой — ее, между прочим, раньше не было. Выбрать есть из чего — в линейке хлебобулочных изделий целых 50 позиций. Можно перекусить за столиком прямо в магазине и зарядить телефон. А ребенку, кстати будет, интересно в игровой зоне.

    «Здесь много сделано фокуса на продукцию, готовую к употреблению. Мы видим изменения покупательского поведения в сторону смещения к готовой еде. У людей становится меньше времени, они хотят его тратить на другие вещи», — сказал Сергей Гончаров, генеральный директор торговой сети «Пятерочка».

    Полки магазина теперь освящает мягкий свет, в дизайне использовали только теплую цветовую гамму. Появилась сезонная зона — ее ассортимент обновляется раз в две недели, например, сейчас ее полки заполнены новогодними украшениями, подарками и игрушками. Основной акцент — свежие продукты, овощи, фрукты и товары с коротким сроком годности занимают больше половины зала. Единственное, что здесь осталось прежним — низкие цены.