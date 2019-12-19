Больше, чем просто магазин. «Пятерочка» отпраздновала юбилей
Без яркого логотипа на кассах вы, наверняка, не сразу узнали бы этот магазин. Новое оформление, светящиеся вывески, широкие ряды и отличный ассортимент — такой «Пятерочку» еще не видели. Пятнадцатитысячный магазин открылся в Москве. И теперь это не просто место, где можно купить продукты.
«В этом магазине мы сделали акцент на несколько вещей. Прежде всего, это качество, свежесть товаров, удобство в использовании магазина, низкие цены, забота о сообществе. Плюс технологичность и забота о нашем покупателе, и качество обслуживания», — сказал Сергей Гончаров, генеральный директор торговой сети «Пятерочка».
Перемены чувствуешь, как только заходишь в магазин. Перед тем, как наполнить корзину, можно взять кофе или свежевыжатый апельсиновый сок - так совершать покупки гораздо приятнее. Долго искать нужный отдел гостям не придется, разработчики новой концепции позаботились об удобной навигации.
И еще новая «Пятерочка» поддерживает тренд на экологичность. Во-первых, покупательские корзины изготовлены из переработанного пластика. Во-вторых, вместо пакета можно взять тканевый мешочек. В-третьих, ценники теперь электронные, а это значит - расход бумаги гораздо меньше.
Из перерабатываемого пластика и эти плафоны над стеллажами со свежей выпечкой — ее, между прочим, раньше не было. Выбрать есть из чего — в линейке хлебобулочных изделий целых 50 позиций. Можно перекусить за столиком прямо в магазине и зарядить телефон. А ребенку, кстати будет, интересно в игровой зоне.
«Здесь много сделано фокуса на продукцию, готовую к употреблению. Мы видим изменения покупательского поведения в сторону смещения к готовой еде. У людей становится меньше времени, они хотят его тратить на другие вещи», — сказал Сергей Гончаров, генеральный директор торговой сети «Пятерочка».
Полки магазина теперь освящает мягкий свет, в дизайне использовали только теплую цветовую гамму. Появилась сезонная зона — ее ассортимент обновляется раз в две недели, например, сейчас ее полки заполнены новогодними украшениями, подарками и игрушками. Основной акцент — свежие продукты, овощи, фрукты и товары с коротким сроком годности занимают больше половины зала. Единственное, что здесь осталось прежним — низкие цены.