Регионы заработали за полгода больше, чем потратили

По итогам первого полугодия 2021 года российские регионы заработали 6,9 триллиона рублей, расходы составили 6,48 триллиона. В сумме получился профицит в 419 миллиардов рублей. В прошлом году за тот же период субъекты России ушли в минус на 213 миллиардов, сообщили «Известия» со ссылкой на данные Минфина.

При этом число «убыточных» республик и областей выросло с 13 до 19. Совокупный дефицит их бюджетов составил 48 миллиардов рублей.

Сильнее всего ушла в минус Башкирия, дефицит бюджета которой составил 8,8 миллиарда рублей, что соответствует 8% доходов. На втором месте Якутия с дефицитом 8 млрд (6,6% доходов), на третьем — Ульяновская область (дефицит 4,8 миллиарда или 14% регионального бюджета). Далее идут Республика Коми (минус 4,3 миллиарда, 9,5%) и Томская область (минус 4,1 миллиарда, 10,7%).

Также в этот список вошли Республика Крым и Севастополь, Удмуртия, Архангельская область, Ленинградская область, Тува, Калмыкия, Ингушетия и Еврейская автономная область.

Лидерами по профициту бюджета стали Санкт-Петербург (40 миллиардов, что соответствует 11,6% доходов), Челябинская область (28,9 миллиарда, 11,6%) и Красноярский край (26,9 миллиарда, 15%).

Кроме того, доходы существенно превысили расходы в Самарской области (23 миллиарда, 18%), Сахалинской области (22 миллиарда, 23,9%) и Пермском крае (21,5 миллиарда, 23%).