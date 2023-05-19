Деньги 19 мая 2023, 12:53 «Большая семерка» рассказала об экономической помощи Украине в ближайшие два года Страны G7 в Хиросиме приняли совместное заявление и пообещали помогать Украине финансово YouTube

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Участники саммита G7 в Хиросиме приняли совместное заявление и пообещали оказать Украине не только военную, но и финансовую помощь. Они выделили деньги на поддержание бюджета в 2023 и начале следующего года, сообщил ТАСС.

«Мы подтверждаем приверженность обеспечению экономической поддержки Украины», — заявили участники встречи.

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Под началом Японии как председателя «Большой семерки» и с участием других государств они обеспечили бюджетную поддержку Украины на 2023 и начало 2024 года. В G7 призвали третьи страны остановить материальную помощь, которую Россия могла использовать для продолжения спецоперации.

Подписавшие совместное заявление страны объявили, что продолжат помогать Украине в гуманитарной, финансовой, военной и дипломатической сферах настолько долго, насколько необходимо. Они заявили, что оставят российские активы за рубежом замороженными до тех пор, пока она не возместит ущерб от боевых действий.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подняла на саммите тему организации финансовой поддержки Украины в будущем, сообщили «Известия». По ее словам, координационная платформа помогла закрыть дефицит на 2023 год, теперь нужно сверстать планы на перспективу.