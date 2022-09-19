«Большая финансовая нагрузка». Депутат Чаплин поддержал отмену НДФЛ для семей с детьми при продаже земли | 360°

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Viber «Большая финансовая нагрузка». Депутат Чаплин поддержал отмену НДФЛ для семей с детьми при продаже земли Депутаты Госдумы предложили освободить семьи с детьми от НДФЛ при продаже участка земли пресс-служба Мэра Москвы

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На рассмотрение в Госдуму внесли законопроект об отмене уплаты НДФЛ для семей с двумя и более детьми при продаже участка земли. Депутат Госдумы и председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин объяснил, почему важно принять эту поправку.

Законопроект подготовили члены комитетов по энергетике, а также безопасности и противодействию коррупции. Их идею уже поддержали в правительстве. Никита Чаплин напомнил, что сейчас семьи не платят НДФЛ только в случае продажи квартиры или дома. На сделку по земельному участку под тем же самым домом и на хозяйственные постройки льгота не распространяется.

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«Это большая финансовая нагрузка на семьи с несовершеннолетними детьми. Безусловно, мы должны скорректировать законодательство в этой части», — объяснил депутат.

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В случае принятия закона от уплаты также освободят семьи с двумя и более детьми, где дети до 24 лет учатся по очной форме обучения. При этом поправка запретит использовать вырученные средства в предпринимательской деятельности и обяжет потратить их на покупку другой жилой недвижимости в этом же году.

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