Деньги 29 ноября 2022, 16:53 Большая часть бюджета Москвы в 2023 году пойдет на развитие социальной сферы

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С каждым годом расходы Москвы на городскую социальную политику только увеличиваются, отметил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, в следующем году в Москве откроется большое количество новых современных поликлиник, передовым оборудованием пополнятся детсады и школы.Об этом он рассказал в интервью РИА «Новости».

По данным utro.ru, для пенсионеров по программе «Московское долголетие» запланирован целый ряд интересных мероприятий, на эти цели из бюджета выделят порядка 3,9 миллиарда рублей.

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Кроме того, денежные средства будут направлены на поддержку ветеранов, пенсионеров и многодетных семей.

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