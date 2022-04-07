Болгарский аналитик заявил, что Россия выводит мир из долларовой матрицы

Россия выводит мир за пределы долларовой системы. Роль страны в выходе из этой матрицы крайне важна, отметил аналитик Боян Чуков в комментарии на сайте Болгарского национального радио (БНР).

Россия перешла на торговлю в национальных валютах с Индией и Китаем. Поэтому можно сказать, что она избавила от долларовой зависимости полмира, учитывая общее население трех стран.

«Мир выходит за границы долларовой матрицы. Это термоядерная бомба, сброшенная Россией на экономику и финансовую политику», — констатировал Чуков.

США живут за счет того, что доллар является мировой резервной валютой. Таким образом весь мир, используя их, платит налог американцам, добавил он.

Аналитик также подверг критике власти Болгарии за их стремление использовать схемы, от которых другие страны пытаются избавиться на протяжении многих лет.

Накануне в болгарской столице Софии несколько сотен человек собрались на митинг в поддержку российской спецоперации. Люди вышли протестовать к зданию парламента против помощи Украине и потребовали от правительства уйти в отставку.