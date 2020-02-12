Болгария выпрашивает у России скидку на газ
Между болгарской газораспределительной компанией Bulgargaz и «Газпром экспорт» ведутся переговоры о «значительном снижении» стоимости газа. Сообщила на своем сайте болгарская организация.
Решение по скидке болгарская сторона ожидает получить к концу месяца.
«„Булгаргаз“ ведет переговоры с „Газпром-экспортом“ о снижении цены поставок газа. Ожидается, что к концу февраля 2020 года стороны придут к согласию, и цена на природный газ для Болгарии будет значительно снижена», — говорится в сообщении.
В случае, если сторонам удастся достичь соглашения, скидка, по ожиданиям Софии составит 1,11 левов (39,33 рубля) на один мегаватт.
Ранее Глава Минэнерго Болгарии Теменужка Петкова объявила, что к концу года София намерена сократить в два раза закупку газа из России. Она начнет получать газ из других источников, в том числе из США.