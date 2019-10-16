Более тысячи рабочих мест может появиться в инновационном центре «Дубниум»

Инновационный центр «Дубниум» может появиться в Дубне. Аналогов ему не будет, говорят местные власти. На его базе будет создана инфраструктура для апробации и внедрения новых разработок, появится больше 1000 рабочих мест и ежегодно — 500 миллионов налоговых поступлений. На старте концепцию уже поддержали в дирекции ОИЯИ.

Пять корпусов, объединенных общим атриумом. Здесь и лабораторно-производственный центр, и образовательный, и гостинично-выставочный комплекс. Такова концепция инновационного центра «Дубниум».

Источник фото: телеканал «360»

Сейчас городская администрация защищает этот проект в Министерстве финансов Московской области. Два этапа конкурса «Территории роста» уже за плечами.

Источник фото: телеканал «360»

«Эта концепция призывает объединить ресурсы градообразующих предприятий, чтобы совместно вырабатывать и дать новый толчок, новый драйв изобретениям, патентам, которые потом можно транслировать в широкое производство. Ну и, конечно, образовательный центр, который может стать центром для всех специалистов в России, которые трудятся на инжиниринговом, строительном поприще», — отметил глава Дубны Максим Данилов.

Источник фото: телеканал «360»

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Предположительным местом для его размещения выбран левый берег Волги. Общая площадь участка — 3,6 гектара. Сейчас здесь ничего нет, напротив — Менделеевская набережная. Центр «Дубниум» со всей сопутствующей инфраструктурой может вырасти за три-пять лет. Предполагается, что у проекта будет четыре источника финансирования: городской, областной, федеральный бюджеты и средства инвесторов в размере 2,5 миллиарда рублей.

Источник фото: телеканал «360»

«Сегодня идут переговоры с инвестором, который этот концепт одобрил и готов вкладывать средства в территорию городского округа, чтобы ее в дальнейшем развивать, ведь говорим о левобережной прилегающей территории к ОЭЗ. И если там появится центр „Дубниум“, то и сама территория оживет в кратчайшие сроки, будут построены детские сады, школы, [появится] жилищная застройка», — сказал Максим Данилов.

Источник фото: телеканал «360»

После презентации у представителей городского сообщества было больше вопросов, чем ответов. Но в целом проекту дали зеленый свет.

«Любой проект интересен, а вопросы прозвучали, их нужно в рабочем порядке решать. Очень много вопросов, это бизнес», — сказал генеральный директор ГосМКБ «Радуга» имени Березняка Владимир Трусов.

Источник фото: телеканал «360»

Глава Дубны подчеркнул, что пока это только идея. Задачи проекта будут напрямую связаны со стратегией развития наукограда. По итогам выступления было принято решение взять двухнедельный тайм-аут для подготовки ответов на вопросы. Затем общественности представят детализированный мастер-план проекта, а инвестор подготовит бизнес-план.

Источник фото: телеканал «360»

Также впереди у разработчиков концепции участие в третьем этапе конкурса. Победители получат грант общей суммой один миллиард рублей на финансирование своих концепций.