Более тысячи рабочих мест может появиться в инновационном центре «Дубниум»
Пять корпусов, объединенных общим атриумом. Здесь и лабораторно-производственный центр, и образовательный, и гостинично-выставочный комплекс. Такова концепция инновационного центра «Дубниум».
Сейчас городская администрация защищает этот проект в Министерстве финансов Московской области. Два этапа конкурса «Территории роста» уже за плечами.
«Эта концепция призывает объединить ресурсы градообразующих предприятий, чтобы совместно вырабатывать и дать новый толчок, новый драйв изобретениям, патентам, которые потом можно транслировать в широкое производство. Ну и, конечно, образовательный центр, который может стать центром для всех специалистов в России, которые трудятся на инжиниринговом, строительном поприще», — отметил глава Дубны Максим Данилов.
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Предположительным местом для его размещения выбран левый берег Волги. Общая площадь участка — 3,6 гектара. Сейчас здесь ничего нет, напротив — Менделеевская набережная. Центр «Дубниум» со всей сопутствующей инфраструктурой может вырасти за три-пять лет. Предполагается, что у проекта будет четыре источника финансирования: городской, областной, федеральный бюджеты и средства инвесторов в размере 2,5 миллиарда рублей.
«Сегодня идут переговоры с инвестором, который этот концепт одобрил и готов вкладывать средства в территорию городского округа, чтобы ее в дальнейшем развивать, ведь говорим о левобережной прилегающей территории к ОЭЗ. И если там появится центр „Дубниум“, то и сама территория оживет в кратчайшие сроки, будут построены детские сады, школы, [появится] жилищная застройка», — сказал Максим Данилов.
После презентации у представителей городского сообщества было больше вопросов, чем ответов. Но в целом проекту дали зеленый свет.
«Любой проект интересен, а вопросы прозвучали, их нужно в рабочем порядке решать. Очень много вопросов, это бизнес», — сказал генеральный директор ГосМКБ «Радуга» имени Березняка Владимир Трусов.
Глава Дубны подчеркнул, что пока это только идея. Задачи проекта будут напрямую связаны со стратегией развития наукограда. По итогам выступления было принято решение взять двухнедельный тайм-аут для подготовки ответов на вопросы. Затем общественности представят детализированный мастер-план проекта, а инвестор подготовит бизнес-план.
Также впереди у разработчиков концепции участие в третьем этапе конкурса. Победители получат грант общей суммой один миллиард рублей на финансирование своих концепций.