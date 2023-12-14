Важное 14 декабря 2023, 13:02 Более триллиона рублей ежегодно предусмотрели для развития новых регионов России Путин: на развитие новых регионов РФ ежегодно будут выделять более 1 трлн рублей РИА «Новости»

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В Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях еще многое предстоит сделать, но их экономика постепенно восстанавливается. Президент Владимир Путин в ходе прямой линии отметил, что ежегодно на развитие новых регионов предусмотрели порядка триллиона рублей.

В 2023 году они уже заплатили в федеральный бюджет 170 миллиардов рублей, заметил глава государства.

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«Экономика этих регионов восстанавливается. Конечно, многое нужно сделать, но мы сделаем», — пообещал Путин.

Он пояснил, что на развитие ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и их постепенное вхождение в экономическую и социальную жизнь России предусмотрели более триллиона рублей — сумму будут выделять ежегодно.

«Вкладывались и будем вкладываться в ближайшие годы», — сказал он.

Путин подчеркнул, что между новыми регионами и некоторыми субъектами России уже установились побратимские отношения.

«Они вложили уже порядка 150 миллиардов [в новые регионы]. Планируется [инвестировать] другими регионами еще примерно 100 миллиардов», — привел данные президент.

Владимир Путин 14 декабря начал большую прямую линию и пресс-конференцию в Гостином Дворе, прямая трансляция доступна на «360».