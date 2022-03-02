Более половины россиян не намерены совершать действий с финансами на фоне санкций

Больше половины россиян (58%) не планируют предпринимать никаких действий с финансами на банковских счетах на фоне усиления санкционного давления в отношении РФ. Об этом говорится в исследовании компании Rambler&Co.

При этом 33% опрошенных хотят открыть новый вклад. Только 9% респондентов думают о снятии наличных денег с карт и счетов.

Как сообщает ТАСС, 37% россиян намерены отказаться от лишних трат, а еще 29% собираются пересмотреть свои бюджеты.

По данным исследования, почти четверть опрошенных (24%) оставят все как есть, а каждый десятый решил откладывать часть денег.

На фоне введения экономических санкций со стороны США и ЕС около 9% опрошенных внесли незначительные корректировки в свою жизнь, 12% уже нашли альтернативные варианты переменам, а 38% россиян признались, что их планы остались неизменными.

Президент России Владимир Путин 24 февраля приказал начать специальную военную операцию на Украине. В ответ на это западные страны начали вводить санкции. Под ограничения попали представители крупного российского бизнеса, политики, журналисты, российские банки и предприятия.