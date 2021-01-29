Более половины регионов России увеличили доходы, несмотря на пандемию

Доходы консолидированных бюджетов субъектов РФ увеличились на 10%, на фоне инфляции это означает, что реальный прирост доходов равен почти 5%.

У 48 регионов страны была видна положительная динамика доходов. Среди них — Чукотский АО, Магаданская, Амурская, Воронежская, Псковская, Тверская, Калининградская и Смоленская области.

Государство активно поддерживало и продолжает поддерживать предприятия. Работодателям предоставляют налоговые льготы. Помощь из федерального центра выросла в 1,5 раза.

Но снижение доходов все же произошло в ряде регионов. Оно возникло из-за сокращения налога на прибыль от организаций. В прошлом году поступления в бюджет сократились на 13%.

С дефицитом бюджет свели в основном сырьевые регионы.

В целом бюджеты регионов исполнены с дефицитом в 677 миллиардов рублей, из которых 560 миллиардов рублей или 83% дефицита, пришлось на 16 регионов с высокой долей ТЭК в структуре доходов, а также на Москву, Санкт-Петербург и Московскую область.

Большинство из этих регионов относятся к числу высокообеспеченных, для которых текущее сокращение доходов не стало критичным. При этом 56% дефицита профинансировано за счет остатков на счетах регионов, а 32% дефицита — за счет предоставленных из федерального бюджета бюджетных кредитов.

В 2021 году государство продолжит поддерживать население страны и предприятия, которые пострадали во время пандемии.