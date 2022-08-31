Более половины клиентов, которые обратились в банки с просьбой предоставить им кредитные каникулы в период с марта по июнь, получили отказ. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на Банк России.

Издание уточнило, что около 1,23 миллиона заявлений о реструктуризации кредитов поступили в 44 российских банка с марта по июнь этого года.

Центробанк заявил, что реструктуризацию провели по 531 тысяче кредитов на 267 миллиардов рублей из общего числа обращений. По собственным программам банков пересмотрено 444,4 тысячи договоров на 215,2 миллиарда рублей. Из них 82,6 тысячи на общую сумму 38,3 миллиарда одобрили для кредитных каникул. Уточняется, что 982,9 тысячи поданных заявлений касались изменения условий по собственным кредитным программам банков.

«Данные, которые ЦБ получил от банков, говорят о более низком спросе на реструктуризацию, чем в 2020-м. За март–июнь этого года от физлиц поступило вдвое меньше заявок на пересмотр условий по кредитам, чем за первые четыре месяца пандемии», — сообщили газете в Банке России.

Представители ЦБ добавили, что количество заявок от граждан постепенно снижается. Банки объяснили изданию, что причинами для отказа являются непредставление документов, которые подтверждают ухудшение финансового состояния клиента, или отсутствие такого положения дел.