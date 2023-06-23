Деньги 23 июня 2023, 13:37 Более миллиона предприятий зарегистрировали в России в 2022 году

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В России в прошлом году зарегистрировали более одного миллиона новых предприятий. Об этом сообщил АБН со ссылкой на пресс-службу IT-компании АТОЛ.

Там отметили, что тенденция к открытию новых компаний в России сохраняется. Только с начала текущего года было зарегистрировано более полумиллиона новых фирм. Что свидетельствует о том, что в этом году количество может превысить предыдущие показатели.

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«Аналитики АТОЛ провели исследование и выяснили, что за 2022 год в России открылось около 1,05 миллиона коммерческих предприятий, которые приобрели в общей сложности около 440 тысяч касс», — отметили в исследовании.

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