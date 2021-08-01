Более 9 млн россиян ждут проблемы при выезде за границу из-за долгов

С проблемами при выезде за границу могут столкнуться более девяти миллионов россиян. Об этом рассказал RT президент СРО «Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств», председатель совета СРО «МиР» Эльман Мехтиев.

Он подчеркнул, что в зоне риска сейчас оказались примерно 9,3 миллиона человек. Однако это не значит, что все они могут ехать за границу: некоторые из должников не путешествуют за пределы страны. Чтобы избежать проблем при намерении покинуть Россию, люди могут сами узнать о своей задолженности.

Достаточно зайти на сайт Федеральной службы судебных приставов — там будет указана информация о задолженности, по которой началось исполнительное производство. Доступ к этой базе может получить любой, потому что она публичная.

Собеседник издания уточнил, что в этом году свои задолженности погасят больше людей, чем в прошлом, если темпы погашения останутся такими, как сейчас.

«То есть в действительности важным фактором является даже не то, что людей на границе остановят, а то, что их об этом информируют. В связи с этим люди начали платить. В прошлом году, например, несмотря на то, что за рубеж выехали на 77% меньше людей, заплатили свои долги меньше всего на 39 тысяч человек (506 тысяч против 545 тысяч годом ранее)», — заключил он.