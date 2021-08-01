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    01 августа 2021, 19:44

    Более 9 млн россиян ждут проблемы при выезде за границу из-за долгов

    Нина Петлинова

    С проблемами при выезде за границу могут столкнуться более девяти миллионов россиян. Об этом рассказал RT президент СРО «Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств», председатель совета СРО «МиР» Эльман Мехтиев.

    Более 9 млн россиян ждут проблемы при выезде за границу из-за долгов

    Он подчеркнул, что в зоне риска сейчас оказались примерно 9,3 миллиона человек. Однако это не значит, что все они могут ехать за границу: некоторые из должников не путешествуют за пределы страны. Чтобы избежать проблем при намерении покинуть Россию, люди могут сами узнать о своей задолженности.

    Достаточно зайти на сайт Федеральной службы судебных приставов — там будет указана информация о задолженности, по которой началось исполнительное производство. Доступ к этой базе может получить любой, потому что она публичная.

    Собеседник издания уточнил, что в этом году свои задолженности погасят больше людей, чем в прошлом, если темпы погашения останутся такими, как сейчас.

    «То есть в действительности важным фактором является даже не то, что людей на границе остановят, а то, что их об этом информируют. В связи с этим люди начали платить. В прошлом году, например, несмотря на то, что за рубеж выехали на 77% меньше людей, заплатили свои долги меньше всего на 39 тысяч человек (506 тысяч против 545 тысяч годом ранее)», — заключил он.