Более 60% семей в России заявили, что живут без накоплений

Более половины (64%) участников нового опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) заявили, что их семьи живут, не имея накоплений. Треть респондентов (33%) сказали, что откладывают средства на черный день.

По данным ВЦИОМ, чаще накопления есть у россиян в возрасте 18-24 лет (39%), у людей с неоконченным высшим и высшим образованием (43%), а также у жителей Москвы и Санкт-Петербурга (48%).

Большинство респондентов (86%) заявили, что решают, сколько отложить, в зависимости от ситуации, а 8% откладывают столько, сколько запланировали. Раз в месяц или раз в квартал откладывают 43% россиян, имеющих сбережения, чаще всего так поступают опрошенные от 25 до 34 лет. Более половины (54%) участников исследования делают накопления, когда появляются деньги.

Авторы опроса отметили, что за последний год 60% россиян потратили свои накопления на непредвиденные нужды, из них 6% потратили почти все сбережения. Внепланово не тратили накопленное 37% респондентов.

По данным ВЦИОМ, 69% россиян, которые могут делать накопления, не экономят на самом необходимом, 27% опрошенных сказали, что вынуждены урезать свои траты ради сбережений.