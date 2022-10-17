Более 500 млн рублей направят на расселение аварийного жилья в Нижегородской области | 360°

Деньги 17 октября 2022, 21:09 Более 500 млн рублей направят на расселение аварийного жилья в Нижегородской области

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Власти страны направят 503 миллиона рублей в Нижегородскую область. Средства потратят на расселение аварийного жилья. Об этом сообщила pravda-nn.ru со ссылкой на распоряжение Правительства РФ.

Администрация города планирует расселить жилой аварийный фонд, который признали таким до 1 января 2017 года. Деньги придут в казну региона до конца 2022 года.

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Кроме того, средства направят и в другие регионы. На эти цели выделят 24 миллиарда рублей, которые распределят между 43 регионами.

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