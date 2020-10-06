Более 4,5 миллиона россиян столкнулись с понижением зарплаты из-за пандемии

Порядка 4,6 миллиона россиян столкнулись со снижением доходов в период действия ограничений, связанных с распространением коронавируса. Это 6,2% от общего числа работающих в стране.

Причины снижения доходов разные. Большинству пришлось брать отпуск без сохранения заработной платы — это 2,4 миллиона человек. Еще 1,23 миллиона трудились неполное время, а остальные — 948 тысяч — находились в простое.

«Если суммировать численность сотрудников на урезанной ставке и отпускников без зарплаты с явными безработными, во втором коронавирусном квартале не имели работы либо формально сохранили места, но лишились своего привычного заработка более девяти миллионов трудоспособных россиян, то есть свыше 12% рабочей силы», — рассказали аналитики FinExpertiza. Их данные приводит газета «Известия».

Среди регионов лидерами по неполной занятости работников стали Ненецкий, Чукотский и Ямало-Ненецкий автономные округа. Там уровень неполной занятости во втором квартале 2020 года составил 15%, 12,6% и 9,3% соответственно. Интересно, что меньше других пострадали субъекты России, где и до пандемии были проблемы с работой и высокой зарплатой. К ним относятся Ингушетия, Чечня, Калмыкия, Дагестан и другие.

Правительство постаралось ввести комплекс мер для предотвращения уровня безработицы, однако сдержать ее не удалось. В августе 2020 года в стране было зафиксировано 4,8 миллиона нетрудоустроенных россиян — это рекорд с 2012 года. Примерно такие же показатели демонстрируют развитые страны, пострадавшие от пандемии. Например, в США уровень неполной занятости составил 12,8%.

Ранее стало известно, что в Общественной палате России предложили назначить дополнительные выплаты работающим пенсионерам в период действия коронавирусных ограничений.