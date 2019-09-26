Более 22 млрд рублей могут выделить на развитие и сохранение кинематографии

Свыше 22,6 миллиарда рублей могут направить на сохранение и развитие кинематографии в России. Объем средств указан в проекте федерального бюджета на 2020 год.

Документ опубликован на портале проектов правовых актов. В нем указывается и плановый период 2021 и 2022 годов.

На указанные цели в следующем году планируется выделить более 6,3 миллиарда рублей. В 2021-м речь идет о сумме, превышающей 7,7 миллиарда. В 2022-м она составит, как указано в материалах, более 8,4 миллиарда в национальной валюте.

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Поддержку могут получить и анимационные фильмы. На деятельность по их производству, предположительно, направят свыше 8,7 миллиарда рублей с 2020 по 2022 годы.

За три года 3,6 миллиарда рублей в качестве поддержки могут получить цирковые организации.

Проект федерального закона представлен Минфином России. Сейчас находится на этапе независимой антикоррупционной экспертизы.